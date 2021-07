Una pattuglia della polizia, nel corso degli ordinari servizi perlustrativi, in via Emilia ad Ospedaletto ha rinvenuto un Furgone Iveco Daily , risultato compendio di furto in data 28 aprile 2020 da una ditta di Capannoli. Dopo gli accertamenti di rito della Polizia Scientifica il mezzo è stato restituito all'avente diritto.