Scudetto Primavera, riconoscimento per l’Empoli dall’amministrazione comunale

L’Empoli Football Club è reduce dalla consegna dell’ennesimo premio ‘Una città per lo Sport’ Albano Aramini. Tra l’altro una premiazione importante perché il maggior riconoscimento sportivo era stato dato per il centenario dalla fondazione della società nel 1920 e poi è stato accompagnato anche dalla promozione della prima squadra in Serie A, vincendo il campionato di B.

Ma a distanza di pochi giorni è arrivato un altro grande e storico successo per il club di Monteboro: lo Scudetto Primavera.

E proprio per questo il prossimo mercoledì 14 luglio, alle 10, la sala del Consiglio Comunale di Empoli ospiterà un’altra premiazione speciale.

Una delegazione di rappresentanza della squadra Primavera riceverà il riconoscimento dell’amministrazione comunale dalle mani del sindaco Brenda Barnini, insieme all’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi.

Un premio doveroso per un traguardo importantissimo e che dimostra l’eccellenza dell’Empoli nel settore giovanile nazionale.