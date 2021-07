Sequestrati 26 chili di hashish nel Grossetano: è il fermo per droga più importante della provincia

La guardia di finanza ha sequestrato oltre 26 kg di stupefacente, suddivisi in 262 panetti durante i controlli di routine in Maremma, sulla Siena-Grosseto. Arrestato il conducente, un 60 enne della Lombardia. Si tratta del più ingente fermo di droga mai fatto in strada a Grosseto e nella provincia.

Nel dettaglio il controllo è avvenuto nei pressi di Paganico. La Compagnia di Grosseto stava fermando gli automobilisti che percorrevano a strada, tra cui un furgoncino che trasportava mobili. L'atteggiamento un po' nervoso del conducente, unito a qualche suo precedente penale, hanno convinto i militari ad approfondire. Il cane antidroga Dankan, un pastore tedesco, ha segnalato il mobilio dentro il veicolo e quindi i militari hanno smontato le varie parti scoprendo 262 panetti di hashish quantitativo da cui, allo spaccio minuto, si potevano ricavare oltre 50.000 dosi, per un valore complessivo sul mercato superiore al mezzo milione di euro.