Accoltellato in piazza durante i festeggiamenti per gli Europei, 26enne in codice rosso a Empoli

Accoltellamento in piazza della Vittoria a Empoli dopo i festeggiamenti per l'Europeo vinto dall'Italia.

È accaduto poco prima delle 2 di notte. Il ferito è un giovane di 25 anni. I soccorsi delle Pubbliche assistenze si trovavano già in piazza per il servizio d'ordine e in quel frangente era stato richiesto l'intervento per un'altra persona. Poi un gruppo di giovani è arrivato dicendo che c'era stato un accoltellamento. I sanitari si sono fatti spazio tra la folla ancora esultante, prima con la barella e poi con l'ambulanza.

Il giovane ha riportato 4 coltellate, due davanti e due dietro al fianco destro. Il giovane, cosciente durante i soccorsi e il trasferimento in ospedale, non ha saputo spiegare cosa fosse successo quando si è trovato nella folla ferito.

Dalle prime informazioni non dovrebbe essere stato colpito nessun organo vitale. Il giovane è stato trasferito in sala operatoria al San Giuseppe di Empoli nella notte proprio per accertamenti sull'esclusione di emorragie. Sui fatti indaga il locale commissariato di polizia. Non si esclude che ci sia stato un affronto in piazza con altre persone e che la questione abbia portato all'accoltellamento del giovane.

I compagni del ferito hanno fatto capannello fuori dall'ospedale per accertarsi delle sue condizioni di salute. Nella mattinata si è appreso che il giovane non ha riportato per sua fortuna ferite gravi.