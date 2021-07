Addio al partigiano William, la sindaca di Empoli: "Uno degli uomini che hanno fatto l'Italia"

E' morto William Lucchesi, partigiano che ha fatto parte della gloriosa 7a GAP di Bologna e poi è stato mandato nel senese per combattere nella Brigata Garibaldi "Spartaco Lavagnini"; in seguito si è arruolato nei gruppo di combattimento "Cremona".

Ad annunciarlo, su Facebook, è stata la sindaca di Empoli Brenda Barnini.

"Uno degli uomini che hanno fatto l'Italia, libera e democratica e a cui tutti noi a distanza di così tanti anni dobbiamo gratitudine eterna".

"I suoi occhi e la sua voce raccontavano il travaglio del Novecento e il suo abbraccio era sempre per me di grande conforto. Ogni foglia che è caduta dall'albero in questi ultimi anni ci ha reso tristi e sempre più poveri. Quella generazione non ritornerà e il minimo che possiamo fare noi che restiamo è rendere merito al loro valore e continuare a lottare ogni giorno per realizzare il loro sogno italiano ed europeo".