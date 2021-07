Air France sbarca a Pisa, nuovo collegamento dal Galilei per Parigi

Fino al 29 agosto è previsto un nuovo collegamento di Air France dall'aeroporto Galilei di Pisa verso lo Charles de Gaulle di Parigi il martedì, il giovedì e la domenica. I nuovi collegamenti serviranno non solo a raggiungere una delle mete più ambite dai turisti in Europa ma saranno validi anche come collegamento per destinazioni a lungo raggio.

Pisa sarà così collegata al network globale di Air France, una "grande opportunità in più di connessione a tutta la nostra Regione con una delle più prestigiose compagnie aeree al mondo" afferma Toscana Aeroporti, "questo ci rende particolarmente orgogliosi in un momento difficile come l'attuale". La rete estiva di Air France ha circa 200 destinazioni in Europa e nel mondo tra cui, da oggi, la Toscana e Pisa.