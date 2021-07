Aquateam Nuoto Cuoio, 5 atleti e 15 gare agli Assoluti di Napoli

L'ultima importante gara della stagione sportiva si è conclusa. Un successo per i nostri atleti ai Campionati Italiani Assoluti Estivi Finp di Napoli.

Al primo campionato assoluto l'Aquateam Nuoto Cuoio si sono presentati qualche anno fa con una sola atleta ed una sola gara.

Oggi siamo a Napoli con 5 atleti e 15 gare disputate

Presenti più di 200 atleti di alto livello - 52 squadre italiane

Prima di elencare i risultati una premessa è d'obbligo: la squadra è senza piscina da più di un anno. È solo grazie alla Asd Valdinievole e al sostegno della Gabella di Calci che riusciamo a portare in vasca 9 dei nostri atleti. 5 di loro riescono ad allenarsi una, massimo due volte a settimana per 45 minuti e resistono. Pur dovendo fare un'ora, un'ora e mezzo di strada da casa. E' il massimo che potevamo offrirgli.

Ecco qui di seguito i risultati in una manifestazione di così alto livello nuotata accanto a campioni mondiali e olimpici:

Alfei Martina : 100 rana Argento - 100 stile Bronzo - 4^ posto per i 50 stile

Dainelli Lorenzo: al suo esordio nazionale, ha imparato a nuotare solo poco più di un anno fa. Un allenamento a settimana: 50 dorso 6^ posto - 100 stile libero 10^ posto - 50 stile libero 9^ posto

Gemignani Stefania: 50 stile libero: Bronzo, 100 Stile libero: Argento - 100 dorso al suo esordio sfiorata per 49 centesimi la qualificazione ai prossimi assoluti. Ci rifaremo.

Pancelli Gabriele: quasi un anno fermo, un allenamento a settimana: 100 dorso 4^ - 100 stile libero 8^ - 50 stile libero 8^

Turini Giovanni: al suo esordio nazionale 150metri misti Bronzo - 50 rana 4^ - 50 dorso 8^ migliorando il suo personale di 4 secondi

e nelle classifiche di squadra:

15^ posto nella coppa italia Maschile

11^ posto nella coppa italia Femminile

Presente in vasca la Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico, Campione del Mondo e in partenza per le Olimpiadi di Tokyo. Nuotare in vasca con le stelle del nuoto paralimpico mette una certa pressione ma lo spettacolo che ci hanno regalato è impressionante e stimolante.

Negli occhi dei nostri atleti che ammiravano le prestazioni dei campioni c'era ammirazione, speranza, sogno, voglia di farcela.

Ci auguriamo solo che a Settembre ci sia la volontà, la coscienza, la responsabilità delle amministrazioni e dei gestori di aprire le nostre piscine e di poterci permettere finalmente una programmazione seria.

Chidiamo ancora una volta che venga data davvero la possibilità ai nostri atleti di un futuro sportivo che dimostrano con i fatti di meritarsi.