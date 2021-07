Bilancio 2021 Sesa, superati i 3.500 dipendenti

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile 2021, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.

L’esercizio al 30 aprile 2021 si è chiuso con una forte crescita di competenze e risorse umane raggiungendo la soglia di circa 3.500 dipendenti (+37,4% Y/Y), proseguendo il percorso di sviluppo sostenibile a supporto della trasformazione digitale dei principali distretti economici italiani e manifatturieri europei.

Nell’esercizio il Gruppo Sesa ha conseguito una crescita rilevante in termini di ricavi (Eu 2.037,2 milioni +14,7% Y/Y) e di redditività (Ebitda consolidato Eu 126,0 milioni +33,4% Y/Y, EAT Adjusted Eu 57,8 milioni +40,5% Y/Y) grazie al forte sviluppo del business nelle aree principali dell’innovazione tecnologica e digitale.

Le risorse umane hanno raggiunto la soglia dei 3.500 dipendenti (inquadrati per il 99% a tempo indeterminato) beneficiando sia dell’aggregazione industriale di nuove società con competenze tecniche e specializzazione, che di oltre 400 assunzioni di nuove risorse, in prevalenza di giovani provenienti da scuole di specializzazione ed università italiane, inseriti con piani di formazione a supporto delle iniziative e dei settori di attività a maggiore contenuto innovativo (79 tirocinanti e 272 apprendisti al 30 aprile 2021). Al 30 aprile 2021 sono oltre 200 le risorse umane occupate in sedi operative estere del Gruppo, in paesi quali Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Romania e Cina.

Il Gruppo conferma l’outlook favorevole per l’esercizio al 30 aprile 2022 già riflesso nel corrente consensus degli analisti, con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività superiori al track record di lungo termine di Gruppo (CAGR revenues 2011-2021 +10,6%, CAGR Ebitda 2011-2021 +13,9%, CAGR EAT Adjusted +17,5%), anche alla luce dell’andamento favorevole del business nel corso nei mesi di maggio e giugno 2021, la pipeline di acquisizioni in corso di valutazione e la crescita delle risorse umane con un obiettivo di oltre 4.000 dipendenti al 30 aprile 2022.

Si conferma il forte impegno del Gruppo nell’esercizio in esame per il rafforzamento dei programmi di welfare, sostenibilità, responsabilità sociale e tutela ambientale. In particolare, il Gruppo ha distribuito al 30 aprile 2021 (fonte Report di sostenibilità 2021) un valore economico di Eu 208,0 milioni (+49,7% Y/Y), intensificando le iniziative sui temi legati alla sostenibilità, anche attraverso l’inclusione di obiettivi “ESG” (Environmental, Social e Governance) in quelli statutari e di tutte le persone chiave dell’organizzazione.

Nel mese di gennaio 2021 l'Assemblea degli azionisti ha approvato l'integrazione dello Statuto con la finalità di orientare l'impegno degli amministratori a perseguire il successo e la crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder. Nello stesso mese il Gruppo ha completato l’attività di valutazione e misurazione del proprio impatto (B impact assessment), che costituisce la prima fase del processo di ottenimento della Certificazione B Corp, uno degli standard più elevati a livello mondiale di misurazione delle performance ESG.

Contestualmente sono proseguiti i programmi di miglioramento dell’impatto ambientale e della governance ESG con l’ottenimento della Certificazione ISO 14001 in materia di responsabilità ambientale, la conferma della Certificazione SA 8000 e l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, nonché il conseguimento del rating di Corporate Social Responsibility rilasciato da Ecovadis.

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati dell’esercizio chiuso al 30 aprile 2021.

"Dopo aver chiuso un esercizio molto favorevole, grazie al contributo straordinario delle nostre risorse umane e la collaborazione con tutti i nostri Stakeholder, guardiamo con fiducia alla gestione futura. Continueremo a svolgere il ruolo di operatore di riferimento italiano nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi digitali, sempre più rilevante, anche a seguito della pandemia, per la crescita della competitività dell’economia italiana e la sostenibilità dei modelli socio-economici di imprese ed organizzazioni”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Nell’attuale fase di evoluzione dei modelli economici ed organizzativi, caratterizzati da una forte accelerazione della domanda di trasformazione digitale, abbiamo chiuso un esercizio di grandi investimenti in competenze e risorse umane al fine di sostenere il percorso di digitalizzazione e verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni. Le recenti operazioni di sviluppo del capitale umano, anche attraverso acquisizioni societarie, rafforzano il nostro ruolo di player di riferimento nel settore, grazie ad un patrimonio unico di competenze ed applicazioni; confermiamo pertanto il nostro outlook favorevole, con l’obiettivo di continuare a generare valore sostenibile nel lungo termine per i nostri Stakeholder”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

