Completato il risanamento dello stadio di Barberino Val d'Elsa

Barberino Tavarnelle riparte dallo sport come strumento necessario al benessere psicofisico e alla socialità di giovani e adulti. Una risposta fondamentale al bisogno di tornare a vivere di passioni e talenti per il movimento e l’attività motoria. Creazione di nuovi spazi adeguati alle esigenze e alle vocazioni delle atlete e degli atleti locali e riqualificazione degli impianti esistenti, migliorati e risanati con la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria.

E’ su questo doppio binario che il Comune ha programmato e messo in atto alcuni interventi con l’obiettivo di garantire sicurezza e massima fruibilità dei campi sportivi andando incontro alle diverse necessità del ricco tessuto associativo che caratterizza il territorio di Barberino Tavarnelle.

Si è appena conclusa l’ultima tranche dell’intervento di risanamento che ha interessato lo stadio di Barberino Val d’Elsa per un importo complessivo sostenuto dall’amministrazione comunale pari a 50mila euro. La somma investita si è resa necessaria per attuare le necessarie manutenzioni straordinarie e il completamento del ripristino delle opere geologiche della frana del terreno.

“Nello specifico il campo è stato messo al centro di un complesso intervento - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - che ha permesso di effettuare il drenaggio del campo e successivamente la semina del prato così da rendere agibile il campo già dalla prossima stagione agonistica”.

Soddisfatto dell’impegno del Comune è Armando Conforti, presidente della Polisportiva di Barberino Tavarnelle.

“Un ringraziamento particolare – ha aggiunto Conforti – vorrei rivolgerlo al sindaco David Baroncelli, all’assessore Roberto Fontani e agli uffici comunali dei Lavori pubblici per l’attenzione concreta dedicata alle necessità dell’attività sportiva della nostra comunità, l’investimento del Comune ci ha permesso inoltre di dotare il campo che abbiamo in gestione di nuovi servizi igienici. A settembre potremmo tornare ad allenarci e a disputare le partite del campionato nel nostro bel campo che si affaccia su alcune delle colline più belle del mondo, tra Chianti e Valdelsa”.

Altra opera pubblica in partenza, prevista a settembre, è la creazione di un nuovo spazio motorio per una spesa complessiva del valore di mezzo milione di euro. “A settembre decolleranno i lavori - annuncia il sindaco David Baroncelli - per la realizzazione del nuovo spazio motorio che sarà realizzato nei locali sottostanti la scuola primaria Andrea da Barberino di Barberino, accanto al nuovo punto cottura, destinato allo svolgimento delle attività e degli allenamenti della ginnastica artistica”.

