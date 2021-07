Dati non veritieri nell'ISEE, una denuncia in Valdelsa

Una persona è stata denunciata nella Valdelsa senese perché nell'attestazione ISEE ha indicato dati non veritieri. Titolare di una partita Iva, ha omesso di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, presentata per la certificazione del reddito ISEE, redditi effettivamente conseguiti derivanti dall’attività professionale esercitata per un importo complessivo di oltre 11mila euro. Il soggetto è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato previsto dall’art. 7, c.1 del D.L. n. 4/2019 in quanto ha indicato dati non veritieri e non ha provveduto alle comunicazioni di variazione del reddito o del patrimonio, come invece previsto dalla normativa di riferimento.