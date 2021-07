David Bettini nuovo assessore a Rignano

Il Sindaco Daniele Lorenzini ha nominato oggi il nuovo assessore David Bettini, classe 1958, già consigliere comunale per la lista Insieme per Rignano.

Bettini va a sostituire Tommaso Cipro che ha lasciato l’incarico per motivi personali e ne prende il posto. Il Sindaco Lorenzini accoglie con soddisfazione il nuovo assessore: “Per David Bettini è un ritorno in Giunta dopo l’ottimo lavoro fatto assieme a me nella scorsa legislatura come assessore. Senza dimenticare che in questi anni, nella sua attività da consigliere, si è distinto per impegno e dedizione, gli rinnovo pubblicamente il mio benvenuto.”

David Bettini avrà le seguenti deleghe: Politiche Agricole, Politiche Energetiche, Protezione Civile e Tutela del Suolo, Organizzazione Eventi, Tradizioni Popolari, Associazionismo e Volontariato, Gemellaggi e Cooperazione Internazionale, Sport e Tempo Libero, Caccia e Pesca, Politiche per l'Integrazione interculturale, Rapporti con il Consiglio comunale, Partecipazione e Trasparenza;

Di conseguenza variano anche le seguenti deleghe in carico alla Giunta con l’Assessore Guerri che assume l’incarico di Vicesindaco.

Nello specifico:

a) all'Assessore e Vicesindaco DOMINGA GUERRI le seguenti: Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Ambiente e Igiene Pubblica, Decoro e Arredo Urbano, Viabilità, Rapporti con Società Partecipate, Demanio, Patrimonio;

b) all'Assessore SONIA TINUTI le seguenti: Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche del Lavoro, Politiche Abitative, Istruzione e Formazione, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità, Turismo, Marketing Territoriale, Commercio e Attività Produttive, Educazione Civica, Cultura, Beni Archeologici;

d) all'Assessore ALESSIO PEZZATINI le seguenti: Urbanistica ed Edilizia Privata, Finanze e Bilancio, Politiche giovanili e pari opportunità, Smart City, Innovazione tecnologica e Sistemi informativi.

Non sono soggette a delega e pertanto restano attribuite al Sindaco le seguenti materie: Polizia Municipale e Sicurezza Urbana, Rapporti con Enti e Istituzioni, Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Legali, Comunicazione Istituzionale.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno