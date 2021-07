Doposcuola con Shalom, approvato il progetto 'In&out' a Fucecchio

In poco più di un mese è arrivata l’approvazione del progetto “In&out: percorsi scolastici ed extra scolastici per il recupero e il potenziamento delle competenze, della motivazione allo studio e di recupero della socializzazione” presentata a fine aprile dal Movimento Shalom al bando DOPOSCUOLA della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per promuovere il recupero e potenziamento delle competenze e della socializzazione dei ragazzi a Fucecchio.

La proposta nasce infatti dalle problematiche emerse durante l’ultimo anno scolastico: l'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza (in particolare nella scuola secondaria di secondo grado) ha interrotto la partecipazione dei ragazzi a un contesto socio-educativo fondamentale. La situazione si è rivelata particolarmente critica per i minori stranieri (il 23,45% degli studenti dell’Istituto Checchi), soggetti che presentano spesso maggiori fragilità sul piano educativo e sociale. Quest’anno è stato, soprattutto per molti di loro, un anno di isolamento, disagio, allontanamento dalla scuola, dai coetanei, dalla possibilità di apprendere e crescere.

In quest'ottica, il Movimento Shalom - insieme al Comune di Fucecchio, all’Istituto Checchi di Fucecchio, all’Associazione GRIOT che si occupa di inserimento dei minori stranieri e all’associazione CircoRibalta che realizza interventi di circo teatro - ha elaborato una proposta per aiutare la scuola a riallacciare i rapporti con queste famiglie e questi alunni, motivarli ad apprendere e raggiungere il successo formativo e sostenerli nel recupero delle competenze.

Il progetto prevede quindi un sostegno alla realizzazione dei corsi di recupero dell’Istituto Checchi e dei corsi di Italiano L2 per i minori stranieri, e la realizzazione di due centri estivi per ragazzi da 14 a 18 anni, uno di circo teatro dal 16 al 23 luglio realizzato dagli educatori dell’associazione CircoRibalta, e un centro diurno dal 1 all’11 settembre realizzato dal Movimento Shalom. Grazie al contributo della Fondazione, la quota di partecipazione per i ragazzi con ISEE inferiore a 20.000 euro è gratuita.

Si tratta di una importante occasione per rafforzare il ruolo della comunità educante, di cui fa parte le famiglie, la scuola, l’amministrazione locale, e le associazioni e enti che durante tutto l’anno contribuiscono alla crescita e all’educazione dei ragazzi, nei processi di inclusione e di socializzazione dei minori, in particolare delle fasce più fragili, e ci auguriamo che possa offrire ai ragazzi che parteciperanno alle attività proposte un’estate per ripartire I moduli per l’iscrizione sono già disponibili sul sito del Movimento Shalom (www.movimento-shalom.org/estate-shalom).

