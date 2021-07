Estate Quartiere 4, in partenza le serate in Piazza dell'Isolotto

La rassegna gratuita di eventi estivi del Quartiere 4 ‘Estate Q4’ si apre alla nuova Piazza dell’Isolotto.

“Dopo la serata inaugurale del 15 giugno, l’Estate al Quartiere 4 – dichiara il presidente Mirko Dormentoni – arriva nella nuova Piazza dell'Isolotto, sempre più centro polifunzionale di cultura e socialità. Due saranno gli appuntamenti gratuiti di luglio, che ci porteranno a ricordare e a cantare le canzoni di due grandi della musica italiana: Franco Battiato e Fabrizio De André. Vivere la piazza sarà ancora più bello: le note e le parole dei due maestri riempiranno infatti di calore ed emozione il suo cuore vivo e pulsante. Proseguono intanto anche per la prossima settimana gli altri eventi, sempre vari, sempre eclettici, sul palco dell'Arena Estiva di Villa Vogel”.

Programma di Piazza dell’Isolotto

Martedì 13 luglio, ore 21.15: ‘Le Meccaniche Celesti’, omaggio a Franco Battiato. Un omaggio al Maestro Battiato, recentemente scomparso, con un repertorio incentrato soprattutto sui classici album usciti fra la fine degli anni '70 e i primi '80, in particolare sul suo capolavoro 'La Voce del Padrone'. Le Meccaniche Celesti sono: Riccardo Mori, voce e chitarra acustica; Serena Moroni, violino e cori; Francesco "Frank" Cusumano, chitarra elettrica, synth e cori; Leonardo Baggiani, basso; Andrea Brogi, batteria.

Martedì 27 luglio, ore 21.15: 'Via del Campo Tribute Band' - Fabrizio De André. I Via del Campo presentano 'Live', un sentito omaggio al grandissimo Fabrizio De André, probabilmente il più importante e poetico dei nostri cantautori, eseguendo dal vivo i suoi meravigliosi capolavori, brani indimenticabili, "gocce di splendore" che costellano una carriera eccezionale, unica e irripetibile. Un'occasione per ascoltare dal vivo e cantare insieme canzoni come 'Bocca di Rosa', 'Il Pescatore', 'La Guerra di Piero' o 'Volta la Carta', fino ad arrivare ai brani del suo ultimo, splendido album, 'Anime Salve'. Via del Campo Tribute Band sono: Riccardo Mori, voce solista e chitarra; Davide Cammelli, chitarre; Vincenzo Iacobelli, tastiere e synth; Salvatore Sciarretta, sax e percussioni; Gabriele Vinci, basso; Francesco Sapora, batteria.

Programma di Villa Vogel

Da lunedì 12 luglio a sabato 4 settembre, Sala d’aspetto Villa Vogel, via delle Torri 23 - Evento ‘Stay With Me’, proiezione/flusso di immagini (Estate Fiorentina) (l'ingresso al pubblico seguirà la normativa antiCovid)

Mercoledì 14 luglio, ore 21.15, Parco di Villa Vogel, Via Canova – Pupi di Stac: 'Il rapimento del Principe Carlo' (Compagnia Teatro del Drago, Ravenna) (Estate Fiorentina)

Giovedì 15 luglio, ore 21.30, Arena Estiva Villa Vogel - 'L'amore Durante la Commedia', reading su testo di Alessandro Fani, Compagnia Rattiburatti (Estate Fiorentina)

Venerdì 16 luglio, ore 21.15, Arena Estiva Villa Vogel – Fuoricentro, racconti urbani presenta Teatro Tabasco, 'Der Boxer - Ballata per Johann Trollmann', il pugile sinti che sfidò il nazismo. Monologo di e con Michele Vargiu, musiche Elva Lutza Duo.

Le serate in piazza dell'Isolotto sono a cura di Sketch Spettacoli. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa