Estate Rignanese 2021, due eventi tra giovedì e venerdì

Continuano gli appuntamento dell'Estate Rignanese 2021 realizzata in collaborazione tra Amministrazione Comunale e Pro Loco Rignano sull'Arno.

Questi gli eventi in programma: giovedì 15 luglio, ore 21, in scena DJ BEV al giardino pubblico in via Nenni -Bombone.

Venerdì 16 luglio, ore 21, FlorenceBrass Quintet & Drums in Piazza della Vittoria.

Tutti gli eventi sono realizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nei protocolli sanitari approvati con DPCM e con Ordinanze Regionali nell'ambito delle misure di contrasto della pandemia da Covid-19.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa