Europei, finiti i festeggiamenti Firenze conta i danni: vandalizzata la giostra in piazza della Repubblica

Si temevano disordini e danneggiamenti dettati dall’euforia scatenata dal trionfo negli Europei di calcio e, sebbene a Firenze non si siano verificati danni ingenti, nella notte tra domenica e lunedì i vari caroselli hanno lasciato qualche scoria dietro di loro.

La giostra in piazza della Repubblica, infatti, è stata danneggiata durante i festeggiamenti: alcune persone sono entrate all'interno dopo aver forzato le barriere protettive e hanno danneggiato i cavalli, tagliandone le criniere. A dare l’allarme – alle 4 del mattino – è stato il proprietario, avvisato da un conoscente che aveva assistito all’atto vandalico.

In lungarno della Zecca Vecchia, invece, un 28enne è stato aggredito da due giovani che aveva rimproverato dopo averli sorpresi a lanciare alcuni monopattini in Arno. Uno dei due ragazzi lo ha colpito al volto con una testata, per poi allontanarsi in fretta con l’amico in sella a uno scooter.

In zona piazza Ferrucci alcuni giovani si sono lasciati trasportare eccessivamente dall’entusiasmo post match e hanno bloccato le auto in transito e ci sono saltati sopra.

Sono finiti con una denuncia i festeggiamenti di un 39enne a Sesto Fiorentino: i poliziotti lo hanno sorpreso in via Cavallotti mentre stava per far scoppiare una bomba carta nei pressi di una fioriera.