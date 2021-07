Eventi per grandi e piccini al Mariambini e a Santa Brigida

Il parco Mariambini di Empoli diventa il teatro dei bambini per questa settimana: ogni sera tanti spettacoli per i più piccoli e le loro famiglie.

Si comincia stasera, lunedì 12 luglio, con Cappuccetto red di Matuta Teatro.

La fiaba di Cappuccetto Rosso, la più cara ai bambini, raccontata giocando con la lingua inglese. I bambini avranno così la possibilità di seguire le avventure della protagonista scoprendo e imparando di volta in volta termini semplici della lingua inglese. Lo spettacolo è un piacevole e divertente pretesto per stimolare e accrescere l’interesse dei bambini per l’apprendimento di una nuova lingua.

Domani, martedì 13 luglio, in programma Trame su misura con Renzo Boldrini e Daria Palotti; mercoledì 14 luglio Boccascena-teleracconto con Vania Pucci e alle 22 Un cuore a pedali con Ippolito Chiarello; giovedì 15 luglio La grande sfida del Riccio e la Lepre di e con Enzo Cozzolino; venerdì 16 luglio Giocando con le storie-sulle orme di Rodari con Alice Bachi.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30 ma già dalle 21.00 si potranno fare giochi teatrali con operatrici e attori di Giallo Mare.

In caso di maltempo gli spettacoli verranno fatti al Minimal Teatro (via P.Veroneze 10, Empoli)

Ingresso 1 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.giallomare.it.

Al parco di Serravalle oggi pomeriggio e giovedì 15 luglio alle 18 Letture animate-Il piccolo pescatore e lo scheletro con Rossella Parrucci; domani, martedì 13 luglio, e mercoledì 14 alle 18 Ippolito Chiarello in Un cuore a pedali.

Questi eventi sono a ingresso gratuito e non hanno bisogno di prenotazione.

Renzo Boldrini con il suo spettacolo Bambini all’inferno-storie divine dell’altro mondo interpretato da Tommaso Taddei, un omaggio a Dante, il Sommo Poeta, nei 700 anni dalla sua morte, sarà giovedì 15 luglio alle 21.30 alla casa del popolo di Santa Maria.

A Cortenuova, nel parcheggio antistante il circolo Arci, mercoledì 14 luglio alle 21.30 lo spettacolo Giocando con le storie-sulle orme di Rodari con Alice Bachi. Nell’occasione il Circolo Arci di Cortenuova ha organizzato un apericena speciale all’aperto (10 euro per adulto, 7 euro per bambino). Informazioni e prenotazioni Roberto 3388022160, prenotazioni whatsApp al 331 9575630.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Ingresso 1 euro a persona.

Il giardino del Torrione di Santa Brigida a Empoli ospita stasera Musica Nuda con Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso), produzione Bubba Music.

Mercoledì 14 luglio da non perdere lo spettacolo Le veglie del Neri di Renato Fucini con Massimo Grigò, che replicherà lunedì 26 luglio a Monterappoli.

Si tratta di una rievocazione delle veglie che si tenevano in terra di Toscana quando gli abitanti dei molti e ridenti paesi di questa regione socializzavano allegramente in estate, nelle piazze e in inverno davanti al camino.

E’ uno spettacolo di affabulazione che permette di conoscere un autore troppo spesso liquidato dalla critica letteraria di inizio secolo come bozzettistico e “macchiaiolo”.

Giovedì 15 luglio sarà la volta dell’attesissimo Ascanio Celestini con Barzellette, musiche eseguite dal vivo da Gianluca Casadei.

Le barzellette pescano nel torbido, nell’inconscio, ma attraverso l’ironia permettono di appropriarcene per smontarlo e conoscerlo. Le barzellette hanno attraversato il mondo e le culture vestendosi dell’abito locale, ma portando con sè elementi pescati ovunque. La stessa struttura di una storiella sarda che racconta la lite tra vicini la ritroviamo in una barzelletta cecoslovacca sull’invasione russa del ‘68. I carabinieri italiani in Francia diventano belgi. I tirchi sono scozzesi o genovesi e, un po’ ovunque, ebrei. Le barzellette sugli afroamericani quando arrivano in Italia finiscono sul corpo degli zingari. Se ne racconti solo un paio rischi di fare il gioco dei razzisti. Ma se ne metti in fila tante dimostri che nelle storielle c’è anche una grande compassione. Ci ricordano infatti che possiamo ridere di tutto e soprattutto di noi.

Per gli spettacoli al Torrione è in corso la prevendita sul sito www.giallomare.it

Biglietti: € 10.00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). Inizio ore 21.30 se non diversamente indicato.

Fonte: Giallo Mare Minimal teatro - Ufficio stampa