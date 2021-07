Lunedì 19 luglio si terrà a Firenze un evento nell'anniversario della strage di via D'Amelio. Alle ore 17 al Conventino in via Giano della Bella si ricorderanno le vittime con un intervento del procuratore generale di Firenze Marcello Viola. Assieme a lui Salvatore Calleri, Giuseppe Vitale e Renato Scalia. L'evento sarà organizzato da Fondazione Caponnetto.