Federico Fiumani live nella sua Firenze alla Ultravox Arena

“Confidenziale”, come l’album con cui il leader dei Diaframma inaugurò la proprio carriera da solista. E come questo live che, giovedì 15 luglio (ore 21,30), porta Federico Fiumani sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nella sua Firenze, all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze.

I biglietti – 11,50 euro – sono disponibili online su ticketone.it, sul sito ufficiale www.ultravoxfirenze.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Da “Siberia” ad “Amsterdam”, da “Gennaio” a “L’odore delle rose” a “Labbra blu”, in versione inedita… “Confidenziale” è uno spettacolo di culto per i fan dei Diaframma e di Federico Fiumani. Ad affiancare l’artista sul palco è Luca Cantasano al “piccolo bass”, strumento perfetto per accompagnare voce e chitarra.

Attivo dai primi anni ’80 e da allora alieno a qualsiasi compromesso, Federico Fiumani è stato tra protagonisti della new wave italiana. A differenza di molti colleghi, col tempo il suo stile ha saputo evolversi, verso un cantaurock d’impronta indie, rabbioso e iconoclasta, poetico o tranchant. Musicista ma anche scrittore e poeta, Federico Fiumani ha pubblicato quattro libri, “Dov’eri tu nel ’77?”, “Brindando coi demoni”, “Diaframma track by track” e “Odio Springsteen e gli U2”, tutti per Coniglio Editore.

In attesa di Federico Fiumani, continuano gli spettacoli a ingresso libero presso il Vox Stage di Ultravox: martedì 13 luglio Peppe Voltarelli presenta il nuovo progetto “Planetario”, mercoledì 14 l’opacopop del cantautore livornese Bimbo.

Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: prima e dopo i live si possono gustare aperitivi, pizze, cene indiane e drink. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.