Ruba in un'auto nel giardino di una casa, fermato da un residente e arrestato a Madonna dell'Acqua

Un arresto per furto in abitazione a Madonna dell'Acqua, frazione di San Giuliano Terme. La polizia poco prima delle 6 di questa mattina è intervenuta in una casa dove il ladro era stato fermato dal figlio della donna che aveva contattato le forze dell'ordine.

Nel marsupio del 49enne romeno sono stati trovati un profumo e un paio di occhiali di marca rubati nell'auto che si trovava nel giardino dell'abitazione. Con sé aveva delle chiavi di un'auto trovata parcheggiata poco lontano, risultata rubata il giorno prima a Castagneto Carducci.

L'uomo dimora nel grossetano, dove è stato anche arrestato per fatti analoghi; il 20 febbraio del 2015, tra l'altro, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto lo avevano arrestato per rapina, sequestrandogli una pistola Glock provento di un precedente furto in abitazione avvenuto in quella provincia.