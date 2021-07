Giustizia Giusta, raccolta firme Lega a Gambassi Terme

Domani 13 luglio, la Lega Salvini Premier, dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Di Vittorio a Gambassi Terme(FI), nei pressi del mercato settimanale, raccoglierà le firme per i 6 Quesiti referendari sulla Giustizia Giusta, tra cui quelli sulla Responsabilità Diretta dei Magistrati e sulla Separazione delle Carriere degli stessi. Alla postazione referendaria saranno presenti tra gli altri, il Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone, per oltre 15 anni consigliere comunale della cittadina termale ed il Capogruppo leghista in Comune, Marco Manuelli che con l'occasione, spiegheranno ai cittadini i 6 Quesiti referendari; per firmare occorre un documento d'identità.

Gruppo Consiliare Lega Salvini al Comune di Gambassi Terme