Gkn, solidarietà dalla Rsu Sammontana di Empoli: "Pieno sostegno a ogni forma di lotta"

La Rsu Sammontana di Empoli commenta la vicenda che ha coinvolto la Gkn di Campi Bisenzio. Venerdì 9 luglio l'azienda ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 dipendenti (Qui la notizia). Giovedì si terrà a Roma il tavolo nazionale presso il ministero dello sviluppo economico con tutte le parti interessate: l'obiettivo è sospendere la procedura dei licenziamenti.

"La più sentita solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio i quali la scorsa settimana hanno ricevuto una lettera di licenziamento tramite una comunicazione via mail e con tanto di correlata minaccia di voler chiudere l'attività e di mandare a casa tutti gli addetti in forza nel sito produttivo e negli uffici - scrive in una nota la Rsu Sammontana Empoli che - esprime pieno sostegno a ogni forma di lotta che verrà decisa dai lavoratori interessati e dal sindacato e li invita in ogni caso a rimanere uniti e compatti fino al raggiungimento di una soluzione della vertenza, in modo da arrivare al ritiro della decisione aziendale ed al ripristino di una piena ripresa dell'attività".

La Rsu "rivolge poi un appello a tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali affinché si impegnino concretamente e con la massima urgenza, per coinvolgere la proprietà dell'azienda affrontando la vicenda con intenti risolutivi, in particolare schierandosi senza riserve dalla parte delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie".

"L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro: e quindi non certamente sui licenziamenti e sull'eliminazione di aziende importanti e storiche che hanno dato valore e prestigio a tutto il territorio. E ciò vale soprattutto in un contesto nazionale e locale già duramente provato da anni di crisi industriale - conclude la Rsu Sammontana di Empoli - ultimamente legata anche agli effetti della pandemia e che sta determinando un colpo pesantissimo ai livelli occupazionali nel Paese e nel territorio toscano".