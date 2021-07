Il Comune di Montemurlo cerca mediatori linguistico-culturali: tempo fino al 30 luglio

Il Comune di Montemurlo informa che è aperta la selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a prestazione occasionale, per mediatori linguistico-culturali per i servizi dell’area “Servizi alla Persona”. In particolare il Comune cerca mediatori per le lingue cinese, albanese, urdu, araba. La scadenza per presentare domanda è il prossimo 30 luglio.

Il mediatore culturale avrà il compito di garantire l'attività di front-office del servizio di informazione e facilitazione pratiche in materia di immigrazione attraverso il supporto al lavoro dei responsabili del servizio (assistenza linguistico-culturale, registrazione e contributo alla soluzione dei casi presentati, orientamento ai servizi competenti del territorio, informazione). Inoltre il mediatore potrà seguire interventi specifici per problematiche emerse nell’ambito degli uffici pubblica istruzione e politiche sociali.

Tra le altre mansioni richieste c'è lo svolgimento di attività di back-office del servizio di informazione e facilitazione pratiche in materia di immigrazione, come la compilazione registri, data-base e modulistica. Infine i mediatori dovranno collaborare con il Comune e con le associazioni locali per la promozione del servizio. L’attività dovrà essere prestata abitualmente per quattro ore settimanali (in alternanza con gli altri mediatori) presso la sede del servizio informazione e facilitazione pratiche in materia di immigrazione e alle sedi individuate dai referenti degli uffici pubblica istruzione e politiche sociali, in caso di interventi a richiesta.

L'avviso completo è consultabile sul sito del Comune. La domanda di partecipazione al bando, redatta secondo il modello allegato al bando, deve essere indirizzata al Comune di Montemurlo - ufficio Protocollo (via Montalese, 472- 59013- Montemurlo aperto dal lunedì al venerdì aperto dalle ore 9 - 13,30 ) tramite raccomandata o a mano oppure tramite posta elettronica scrivendo a: protocollo@comune.montemurlo.po.it

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa