Il Congresso dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica: tutto pronto a Firenze

Avrà inizio tra pochi giorni l'8°Congresso Nazionale AICPE, che riunirà a Firenze gli oltre 350 Soci dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, invitati a prendere parte a dibattiti e workshop di approfondimento relativi alle pratiche più richieste e alle tecniche più innovative in chirurgia plastica estetica.

L’evento rappresenta il principale momento di confronto tra i Soci ed è dedicato alla professione del Medico Chirurgo e in particolare ai professionisti interessati ad approfondire le proprie competenze in Medicina e Chirurgia Estetica.

In questa edizione si porrà l’accento sulla correzione degli inestetismi del terzo inferiore del volto, con approfondimenti relativi alle opzioni chirurgiche e non chirurgiche che permettono di intervenire su questa zona. Si parlerà di correzione dei volumi del viso tramite fat grafting, di lifting del terzo medio inferiore, di estetica del mento e di chirurgia e medicina estetica della regione cervico-mandibolare. Ampio spazio verrà poi dedicato all’evoluzione delle tecniche di rinoplastica. La chirurgia estetica mammaria sarà poi oggetto di moltissimi approfondimenti specifici, con particolare focus sulle diverse tecniche di mastopessi, mentre un’ampia sezione del congresso sarà dedicata alla gluteoplastica, sempre più richiesta anche in Italia, con speech sulle diverse tecniche di ridefinizione del volume del gluteo, con e senza protesi.

Una sezione particolarmente innovativa sarà infine quella dedicata alla chirurgia estetica di Gender e in particolare alle tecniche di mascolinizzazione e di femminilizzazione dedicate a quei pazienti che decidono di affrontare il percorso di transizione di genere.

“Siamo estremamente felici di poterci ritrovare dal vivo dopo un anno di webinar dietro agli schermi” – afferma Pierfrancesco Cirillo, Chirurgo Plastico Presidente di AICPE – “e di farlo in un luogo meraviglioso come Firenze. Lo scambio scientifico è il valore fondante della nostra associazione e anche se la tecnologia ci ha permesso di continuare a lavorare e di portare avanti i percorsi formativi, potersi finalmente confrontare dal vivo sui nuovi trend e le nuove tecniche della chirurgia plastica estetica è un’emozione impagabile”.

“Dal 16 al 18 luglio il padiglione Spadolini della Fortezza da Basso accoglierà centinaia di delegati provenienti da tutta Italia per l’8° Congresso della Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, evento che rappresenta ufficialmente la ripartenza del mondo della meeting industry a Firenze e in Toscana”, dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. “Si tratta di un cliente importante e fidelizzato che ringraziamo per avere, ancora una volta, scelto Firenze e i nostri spazi per lo svolgimento del proprio appuntamento annuale e che desideriamo onorare mettendo a disposizione il nostro know how fatto di competenze specifiche nel campo dell’alta tecnologia e della sicurezza”.

