Il Paesaggio ritrovato e il Viaggio nelle Pènere a Montaione

Sabato 17 Luglio si terrà il quinto appuntamento dell’edizione 2021 de “Il Paesaggio Ritrovato”, il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, promosse dal Comune di Montaione e organizzate in collaborazione con “Montaione Natura”.

Dalla località Il Palagio, i partecipanti, accompagnati dalla guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della LR 86/2016), si incammineranno nel tardo pomeriggio fra i boschi della Pènera Bianca e della Pènera Rossa alla volta del Santuario della Pietrina, percorrendo un sentiero di circa 8 km. Raggiunto il Santuario, dedicato ai Santi Andrea e Agata, potranno esplorare i ruderi dell'antico castello della Pietrina ricordato per la prima volta in un documento del 1118.

Lungo il percorso, dal tramonto fino al comparire delle stelle, i partecipanti assisteranno alle immersioni teatrali e musicali liberamente ispirate ai testi di Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī e alla tradizione orale sufi, a cura di Sonia Montanaro e Marco Romano Coppola.

Il ritrovo è alle ore 16.00 presso Via Palagio, fra “I Fiamminghi e Palagio”. La partenza è prevista per le ore 16.30 e il trasferimento in auto avverrà con i mezzi propri.

L'escursione si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 23.30.

Escursione di livello Escursionisti Esperti; si consiglia abbigliamento e calzature consoni, pranzo al sacco e una buona scorta d'acqua.

L’escursione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi per telefono allo 0571 699255 o per mail, scrivendo all’indirizzo dell’Ufficio informazioni Turistiche di Montaione (turismo@comune.montaione.fi.it, o a quello della guida (a.bernardini@mantionenatura.it) a cui è possibile chiedere maggiori informazioni sull’escursione.

Fonte: Comune di Montaione