Superiori chiuse in bellezza, ecco i centisti e le centiste di Volterra

Dopo quasi due anni vissuti tra distanza e percentuali in presenza, le scuole hanno suonato l'ultima campanella in vista nel nuovo anno a partire da settembre e i più grandi hanno affrontato l'esame di maturità. A Volterra c'è chi si è distinto, coronando i cinque anni trascorsi sui banchi delle superiori con un bel 100 o 100 e lode.

Vediamo chi sono i superbravi e le superbrave delle scuole superiori volterrane.

All' ITCG "Ferruccio Niccolini" di Volterra sono 11 gli studenti che hanno tagliato il traguardo del diploma con il massimo dei voti, tutti 100/100.

In 5AG Costruzioni Ambienti e Territorio Alice Michelotti. In 5Ap Sistemi Informativi Aziendali Syria Cerone e Benedetta Speltra. Tris di 100 in 5AE Enogastronomia con Loris Biasci, Alessio Grilli e Michela Testi. Tripletta anche in 5BS, Servizi di sala e vendita con gli studenti Filippo Doveri, Chiara Maddio e Giacomo Susini. Si prosegue al Niccolini con la 5DT e col successo di Gaia Antonelli e Martina Bacherotti.

Al "Santucci" di Pomarance un cento conquistato da Filippo Spinelli, in classe 5 ITIS Elettronica ed Elettrotecnica.

Ancora in Enogastronomia, alla "sezione Graziani" di Volterra un altro 100 anche per Adrian Nicusor Saracil in 5CE.

Spostandoci all'IIS "G.Carducci" di Volterra sono ben 26 gli studenti e le studentesse ad aver conseguito la maturità con 100 o 100 e lode.

Al Classico in 5A, quattro 100 per Alesa Antoni, Lisa Corda, Giulia Costanzi, Giada Ferti e 100 e lode per Azzurra Baldini. Nella 5A dello Scientifico ad aver preso 100 sono Tommaso Dei, Sveva Moretti, Elisabetta Morganti, Chiara Nasoni, Lucrezia Sandroni; 100 e lode invece per Adele Cheli, Klaudio Sallaku, Arianna Stanislai e Otto Titoni.

Un 100 nella 5A di Scienze Umane, raggiunto dallo studente Pietro Signorini.

Infine 11 sono le ragazze e i ragazzi che si sono distinti negli studi nella 5B dell'Artistico: 100 e lode per Lucrezia Barsotti e Francesca Bizzarri. Un bel 100 tondo per Giulia Bogino, Teo Frosali, Nicole Pucci, Martina Cioni, Marina Freidhof, Moreno Uma, Fabrizio Nuti, Nicole Porcellana, Ilaria Tramonti.

Il commento di Viola Luti, assessora all'Istruzione del Comune di Volterra. "Anche questo anno è stato contrassegnato dalle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica ma, grazie all'impegno del personale scolastico, degli studenti e delle loro famiglie, è stato affrontato con attenzione e senso di responsabilità.

Voglio congratularmi con tutte le studentesse e gli studenti che hanno affrontato la maturità e, in particolare, con coloro che hanno riportato la massima votazione.

Il risultato finale è il frutto di un importante percorso di crescita culturale e umana. La scuola, infatti, permette di sviluppare sia relazioni interpersonali significative sia di acquisire gli strumenti necessari per essere protagonisti attivi della società.

In attesa di incontrarci alla cerimonia di consegna degli attestati, vi auguro di continuare a coltivare la curiosità per la conoscenza e di seguire la strada che vi permetta di realizzare le vostre ambizioni".