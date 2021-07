Musiche da film con l'Orchestra da Camera Fiorentina al Panoramic di Empoli: una serata unica

L'Orchestra da Camera Fiorentina arriva per un evento speciale a Empoli. Il ristorante Panoramic di via Salaiola ospita i 24 musicisti e il maestro Giuseppe Lanzetta (al piano Fernarndo Ramses Diaz Pegna. Tromba solista Raffaele Chieli) per celebrare una notte speciale dedicata al cinema.

La musica da film per accompagnare una serata da favola, un omaggio unico ai più grandi compositori: Piovani, Morricone, Bacalov e Rota. Una serata magica per rivivere le emozioni più belle della storia della settima arte.

L'evento sarà preceduto da una cena a tema. Per chi vorrà invece solo partecipare come visitatore, potrà assistere e in omaggio sarà offerto un calice di Bellini.

Per info e prenotazioni cena e concerto tel: 0571 589553

Prezzi:

70 euro - cena e concerto

20 euro - concerto con calice di Bellini⠀