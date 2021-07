San Miniato Promozione, Europei show in piazza. E sono pronte tante iniziative

Grande successo dell’iniziativa organizzata da Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione e Istituto Dramma Popolare, che ha visto l’installazione di un maxischermo in Piazza Duomo per la finale degli Europei Inghilterra – Italia.

La macchina operativa ha funzionato e i tanti tifosi azzurri seduti nello splendido scenario di Piazza Duomo hanno potuto tifare per la truppa di Mancini in sicurezza. Intanto proseguono le iniziative di San Miniato Promozione: dopo la pausa estiva, a settembre sono previste grandi novità per il format dei cooking show (in collaborazione con Terre di Pisa).

Giovedì, comunque, andrà in scena l’ultima puntata della prima stagione, stavolta dal Relais Sassa al Sole (diretta dalle 19.30 sulla pagina Facebook di San Miniato Promozione). Sullo sfondo rimane la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, che la fondazione guidata dal presidente Marzio Gabbanini conta di poter organizzare nel miglior modo possibile, per onorare l’eccellenza delle eccellenze del territorio sanminiatese.

Infine l’ufficio informazioni turistiche di Piazza del Popolo 1 ha registrato ottimi riscontri da parte di turisti e pellegrini per l’allargamento dell’orario di apertura (lunedì 10-13 e dal martedì alla domenica 10-13 e 15-18.30).

Fonte: Ufficio Stampa