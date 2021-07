A Calcinaia un 24enne è stato arrestato per reati contro il patrimonio. I carabinieri calcinaioli sono intervenuti presso un’area vicina al centro, sorprendendo l’uomo nell’atto di rubare delle componenti in rame, del peso complessivo di 150 kg. L’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo