Summer Chianti, in tutti i parchi attività motoria gratuita

Parchi e giardini adibiti a palestre all’aperto. I parchi di Sant’Anna e i giardini comunali di Strada in Chianti accolgono il progetto di attività motoria, promosso dal Comune in collaborazione con UISP Firenze. La proposta sportiva aperta a tutti in forma gratuita è stata organizzata con l’obiettivo di promuovere una corretta attività fisica nella popolazione adulta e anziana. I corsi si svolgeranno fino al 31 luglio e dal 31 agosto al 17 settembre con una periodicità settimanale (tre volte).

Il progetto nasce dalla volontà di incentivare la riattivazione del corpo e della mente, dopo il periodo di difficoltà legato all'emergenza sanitaria. “I cittadini residenti potranno partecipare alle sessioni di ginnastica dolce nei parchi di Greve e Strada senza sostenere alcun costo – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Ilary Scarpelli - e saranno seguito da istruttori UISP qualificati”. Le attività si svolgono il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 10.30 presso il parco di Sant'Anna e mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 presso i giardini comunali di Strada. È necessaria l'iscrizione da effettuare personalmente. È possibile iscriversi il giorno dell'attività alle 9.15 comunicando il proprio nominativo all'istruttore.

Si consiglia di indossare scarpe da ginnastica, un abbigliamento comodo “a cipolla” e di portare con sé un tappetino e una borraccia d’acqua. L’attività si terrò nel rispetto delle misure anti-Covid vigenti. Il Comitato UISP di Firenze è un ente di promozione sportiva e un'associazione di promozione sociale che si occupa dell'organizzazione di attività sportive, formazione e avviamento alla pratica sportiva.

Fonte: Ufficio Stampa