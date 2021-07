Terzo settore a Fucecchio, le associazioni incontrato Lazzeretti

Si terrà martedì 20 luglio la riunione di tutte le associazioni di volontariato e del terzo settore del Comune di Fucecchio convocata dall'assessore al welfare, sanità, volontariato ed associazionismo Emiliano Lazzeretti con l'obiettivo di fare il punto sulle attività e le iniziative in programma. La riunione si terrà alle ore 21.15 presso la sede dell'associazione “La Calamita”, in piazza Salvo D'Acquisto, e tratterà i seguenti argomenti: albo delle associazioni, regolamento della Consulta del Volontariato, presentazione dell'ufficio associazioni, eventi e manifestazioni in programma, varie ed eventuali.

Le associazioni interessate possono confermare la loro presenza all'incontro inviando una mail all'indirizzo e.lazzeretti@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa