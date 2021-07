Via l'eternit dalla scuola di Comeana, intervento in corso

In questi giorni è incorso l’intervento di sostituzione di una parte del tetto della scuola primaria Nazario Sauro di Comeana a Carmignano, dove era presente una copertura in lastre di cemento-amianto (eternit).

Oggetto dell'intervento sono le due porzioni di tetto dell’edificio principale che coprono i due ampliamenti eseguiti a metà degli anni Settanta, poste ai lati dell’edificio storico della struttura. Su queste sezioni di tetto viene eliminato l'eternit, per essere sostituito con una nuova copertura metallica in lastre di lamiera verniciata, con sottostante isolamento in stiferite.

Durante l'intervento, viene anche tolta la linea della pubblica illuminazione, che viene messa sotto traccia.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa