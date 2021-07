Bollette Alia 'da chiarire', ampliato orario dello sportello a Montelupo

L’ultima bolletta emessa da Alia ha creato alcune difficoltà e dubbi fra i cittadini, molti dei quali necessitano di chiarimenti.

Per questa ragione tanti cittadini si sono presentati al ricevimento previsto per sabato scorso 10 luglio in comune.

L’amministrazione ha chiesto ad Alia di potenziare il servizio con un operatore aggiuntivo per domani mercoledì 14 luglio dalle 9.00 alle 13.00 e con un ulteriore giorno di ricevimento, fissato per sabato 17 luglio sempre dalle 9.00 alle 13.00.

Viste le difficoltà che ci sono state non ci sono problemi anche se la bolletta viene pagata con qualche giorno di ritardo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa