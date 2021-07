Da Massa al tetto d'Europa: riconoscimento per Alberico Evani, allenatore in seconda della Nazionale

Sono ancora fresche negli occhi di tutti noi, le immagini della vittoria della Nazionale agli Europei, dei festeggiamenti e del rientro degli Azzurri in Italia e non nascondo l’emozione nel voler sottolineare come in questo trionfo ci sia anche un po’ di Massa.

Un grande protagonista, tanto elogiato durante il torneo, è stato senza dubbio anche Alberico “Chicco” Evani e questo ci ha resi tutti ancora più orgogliosi. Non soltanto per l’amministrazione comunale, ma per tutta la città è stata una grande gioia e non possiamo che essere fieri del nostro concittadino, un grande tecnico, un grande calciatore, ma soprattutto un grande uomo che ha fatto della professionalità ed umiltà le sue armi migliori fino a farlo arrivare, ancora una volta, sul tetto d’Europa.

A nome mio e dell’amministrazione comunale, certi di interpretare al meglio un sentimento comune a tutti i concittadini, ad Evani esprimiamo i ringraziamenti più sinceri per aver contribuito alla vittoria dei campionati Europei dopo 53 anni con il proposito di omaggiarlo al più presto, anche come comune di Massa, del riconoscimento che merita.

La sua città lo aspetta!