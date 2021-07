Donare il sangue, apertura domenicale straordinaria a Cisanello

Domenica 25 luglio apertura straordinaria del Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello per consentire al maggior numero possibile di persone di venire a donare il sangue e gli altri emocomponenti per i pazienti ricoverati.

L’iniziativa è stata concordata dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti insieme alla Direzione aziendale e alle associazioni dei donatori, confidando in un’ampia adesione e ringraziando fin da ora tutti coloro che programmeranno la donazione prima di partire per le ferie, periodo fisiologico di carenza di sangue a cui fa spesso da contraltare, invece, un aumento del fabbisogno in ospedale legato proprio all’incremento della traumatologia correlata alle vacanze.

Per donare è necessario prenotare tramite la propria associazione oppure, per i non iscritti, telefonando al n° 050-993741 (edm).