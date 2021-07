Edilizia popolare, Lambertucci (Cdx): "Scarsa manutenzione, nessun controllo"

Raggiunto da alcune segnalazioni circa le condizioni di scarsa manutenzione in cui sarebbero tenuti gli edifici comunali di edilizia popolare e gli appartamenti affidati agli assegnatari, il consigliere comunale Alessandro Lambertucci, capogruppo di "Per un'altra Santa Croce", annuncia di voler procedere a verifiche e controlli per poter completare un dossier utile a correggere l'immobilismo e la scarsa considerazione per la manutenzione da parte dell'amministrazione comunale. "Non è umanamente possibile che il nostro comune non preveda una corretta manutenzione ordinaria e periodica degli alloggi di edilizia popolare e non proceda ad alcun controllo preventivo di come vengono condotti gli appartamenti assegnati. Purtroppo si interviene solo dopo che i beni sono stati distrutti o devastati perché condotti in maniera difforme dall'uso convenuto e corretto. Intervenire tardivamente non fa altro che aumentare i costi di manutenzione che da ordinaria diventa, con il passare del tempo, straordinaria. Per questo ho intenzione, con l'aiuto dei cittadini che mi vorranno gentilmente ospitare per una breve visita nei loro appartamenti, di fare un giro conoscitivo per rendermi conto delle reali condizioni in cui questi beni pubblici oggi vengono tenuti. E' ormai proverbiale la scarsa attenzione alla manutenzione con la quale questa amministrazione gestisce tutti i beni comunali ma questo non vuol dire che i cittadini si devono arrendere ad un sistema sbagliato che qualcuno vorrebbe far diventare la regola. Occorre invece essere vigili e andare a correggere con forza quelle che sono le abitudini sbagliate di questo modo di far politica. Solo così si potranno ristabilire veramente quelle finalità per le quali questi alloggi sono stati costruiti e destinati".

Fonte: Per un'altra Santa Croce