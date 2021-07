Fermi Da Vinci, consegnato il doppio diploma a 12 ex alunne

Ad un anno preciso dal superamento degli esami, nei tempi dettati dalla pandemia, questo mercoledì le 12 ex alunne di 5 turismo EsaBac Techno del Fermi Da Vinci di Empoli hanno ricevuto il loro doppio diploma, l’Esame di Stato italiano ed il Bacccalaurato francese. A

lla consegna, nell’auditorium del Fermi, erano presenti solo alcune alunne, Ilaria G., Monica B. e Elisa S., in quanto le compagne erano impegnate in esami, tirocini e stage. Per le insegnanti Alessandra Nocentini (storia in francese), Susanna Bertelli (Discipline Turistiche Aziendali) e Francesca De Rita (francese- lingua,cultura e comunicazione) è stata l’occasione non solo di risentire e rivedere le ragazze, ma di confrontarsi e fare un bilancio dell’esperienza, che vede positivamente coinvolto tutto il consiglio di classe nella progettazione e nelle compresenze.

Per Monica, "il percorso EsaBac mi ha permesso di effettuare scambi culturali in Francia e quindi di crescere a livello personale e migliorare la lingua francese. Il percorso EsaBac mi ha anche permesso di studiare con un nuovo metodo che sto utilizzando ancora oggi all’università". Elisa aggiunge che "grazie a questa esperienza ho allargato i miei orizzonti". Altri contributi sono arrivati via social, e ricorrono parole come arricchimento, una didattica nuova che aiuta a sviluppare il pensiero, un’accresciuta capacità di argomentare.

"Un percorso di tre anni che ha dunque mantenuto le promesse: l'acquisizione di conoscenze e competenze linguistiche e interculturali preziose sia per l’approccio al mondo del lavoro, che per il proseguimento degli studi. Alcune partiranno presto per l’Erasmus in paesi francofoni. A tutte i nostri complimenti e l’augurio di continuare a crescere!" dicono dalla scuola.