Fuori Centro Racconti Urbani torna a Firenze: circo, musica e teatro in periferia

Lo spettacolo dal vivo scende in strada, stazionando nei cortili dei condomini e nelle piazze della periferia.

Da venerdì 16 luglio a domenica 8 agosto torna Fuori Centro Racconti Urbani, rassegna itinerante di circo contemporaneo, musica e teatro, che nella scorsa primavera, nonostante il Covid-19, è riuscita persino a realizzare azioni laboratoriali e residenziali nei quartieri della città. Un'esperienza che ha coinvolto piccole comunità e sacche urbane vulnerabili, stimolandone la partecipazione attiva a percorsi culturali continuativi.

Dopo questo percorso formativo, prende adesso il via la seconda fase del progetto che prevede il lancio di un calendario di spettacoli di compagnie professionistiche che allieteranno i pomeriggi e le serate del pubblico residente nei quartieri 2, 3 ,4 e 5 del Comune di Firenze.

Fuori Centro Racconti Urbani è un progetto di Aria Network Culturale, Fa.R.M., Giocolieri e Dintorni, col patrocinio di Comune di Firenze e Q2, Q3, Q4 e Q5. È realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze nell'ambito di "Partecipazione Culturale” - bando tematico che la Fondazione dedica al sostegno di programmazioni culturali finalizzate a potenziare la partecipazione attiva della comunità̀ locale e l’inclusione sociale delle periferie - e Casa Spa.

Ad ospitare il primo appuntamento della rassegna sarà il Quartiere 4, con una ballata in ricordo di Jonathan Trollmann, il pugile sinti che, con la sua determinazione, sfidò la follia del Terzo Reich e l’assurdità delle leggi razziali. Una storia appassionante e crudele, in tournée dalla stagione 2019 in tutti i teatri d’Italia, resa ancora più straordinaria dalle musiche eseguite dal vivo di Gianluca Dessì. L’appuntamento con questo spettacolo, intitolato “Der Boxer” e prodotto da Teatro Tabasco, è all’Arena centrale di Villa Vogel il 16 luglio alle ore 21.00.

Lo spazio InStabile – culture in movimento, ubicato nel quartiere 2 in Via della Funga, diventerà il palcoscenico di “Le Divan”, il nuovo spettacolo del Cirque Toameme: un progetto che valorizza gli adolescenti nella presa di responsabilità, nei processi di decisione in gruppo e nella partecipazione a tutti gli aspetti dello spettacolo. Il protagonista della messa in scena è il divano, compagno fondamentale e luogo di socialità custode di sogni e memorie. In questo caso la data da segnare sul calendario è il 18 luglio alle ore 21, con replica il 20 luglio alle 18:30 nel Quartiere 3 in Piazza Istria.

Nel Quartiere 2, in Piazzetta di Rocca Tedalda 227, giunge il teatro dell’improvvisazione “Comic Farm”, prodotto da Fa.R.M. Il 21 luglio alle ore 18.30 andrà in scena uno spettacolo che dura una sola sera e non è mai uguale. Ricordi, aneddoti, incontri, persino una riunione di condominio, diventano il “copione” del gioco di improvvisazione e di interazione con il pubblico, che ogni volta assiste a storie diverse.

L’artista poliedrico ed eclettico Giulivo Clown va invece in scena il 22 luglio alle ore 18.30 al Giardino di Villa Vogel, con il suo spettacolo “Giulivo Baloon Show”. Giulivo Clown è un tipo poco raccomandabile che ancora non ha capito quale arte gli piace di più: per questo motivo, in ogni spettacolo decide di sperimentarle tutte, dalla recitazione, alla comicità, dalla satira, all’arte del clown, senza dimenticare il mondo dei comics e anime.

Il mese di agosto inizia con “In…viaggio con Daniele Giangreco”, il racconto di una tranquilla vita di un addetto alle pulizie sconvolta da una improvvisa vincita al Superenalotto. Pochi oggetti e tanta fantasia daranno l’incipit ad una storia attuale, all’insegna dell’ironia e del buon umore. L’appuntamento con la mimica, la giocoleria e la clownerie è il 1 agosto alle ore 21 a InStabile – culture in movimento.

Cosa ci fa un nano gigante, dalla vocetta altisonante nel cortile del condominio di via Carlo del Prete 3/91? È un Karacongiolo, una creatura spiritosa e maliziosa, protagonista, il 2 agosto alle ore 18.30, dello spettacolo “Oggetti volanti ben identificati di un Karacongioli”.

“In Suburbia [theater]”, tra le novità di quest'anno, è una rassegna itinerante inserita nell’Estate Fiorentina che nel 2021 viene ospitata da FuoriCentro.

Il titolo della prima replica, Overshoot Story, racconta la storia di due donne in un casolare in mezzo alla pianura padana e dalle conseguenze che la produzione di troppo cibo ha sulla vita delle persone e sul futuro dell’intero pianeta. Queste riflessioni coinvolgeranno ogni quartiere: si parte il 3 agosto da Piazza Istria, per poi arrivare il 4 agosto nella Piazzetta di Rocca Tedalda 227. La rassegna continua il 5 agosto al Giardino del condominio di Via Canova 25, per finire il 6 agosto nel Cortile del condominio di Via Carlo del Prete 3/91 (tutti e quattro gli spettacoli iniziano alle 18:30).

L'ultimo appuntamento di Fuori Centro Racconti Urbani vede in scena due personaggi che arrivano da lontano: una coppia di clown a bordo del loro bizzarro veicolo di rame e metallo. I due protagonisti fuori dal comune, che si scopre poi essere ballerini e atleti, faranno divertire il pubblico con il loro spettacolo “Woow” prodotto da Teatro C’Art, in scena a InStabile Culture in movimento l’8 agosto alle ore 21.00.

L’ingresso è libero e tutte le attività si svolgeranno in conformità delle normative vigenti riguardanti l'emergenza Covid-19. Per maggiori informazioni: fuoricentro@gmail.com

Fonte: Fuori Centro Racconti Urbani - Ufficio stampa