Gam Montelupo, convocati i consiglieri nella sede di via Gramsci

Il Presidente della commissione scuola, sport, cultura e turismo Paolo Ingenito, in comune accordo con l'assessore Aglaia Viviani ha convocato i consiglieri della commissione e la Pro loco nella sede del gruppo archeologico (GAM) di Montelupo Fiorentino situata in Via Gramsci 67 per discutere su come aiutare questa realtà Montelupina attiva dal '77

Il Presidente della commissione Paolo Ingenito afferma che "È importante salvaguardare tutte le realtà del nostro territorio, specie chi ha fatto la storia scoprendola e restituendola alla città. Conto sulla partecipazione di tanti colleghi: è una seduta aperta a tutto il consiglio comunale. L' importanza del gruppo archeologico è evidente a tutti, basti pensare alla villa Romana e a molte altre opere che hanno riscoperto"