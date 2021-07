L'incidente di via Senese a Firenze dello scorso 10 luglio ha un'altra vittima. Il 57enne a bordo dello scooter è morto in ospedale a Careggi dopo che con il suo scooter aveva colpito un ciclista 66enne, morto sul colpo. Secondo quanto appurato inizialmente, lo scooter avrebbe preso la bici durante un sorpasso nei confronti di un taxi in direzione San Gaggio. L'incidente in zona Porta Romana conta quindi due vittime.