In occasione del Luglio a Monterappoli avrà luogo mercoledi 14 luglio ore 21,30 presso il giardino della ex Scuola Materna di Monterappoli, Via Salaiola 293, l'incontro con l'autore Leonardo Giovanni Terreni. Lo scrittore presenta il libro ''LA TORRE E IL DEMONE'' intervistato da Marisa La Vecchia.