L'Abc Solettificio Manetti saluta Federico Daly e Marco Zani

Tempo di saluti in casa Abc Solettificio Manetti. Nella prossima stagione, infatti, non faranno più parte del roster gialloblu Federico Daly e Marco Zani, che la società ci tiene a ringraziare per le tante stagioni e le mille emozioni vissute insieme.

Federico Daly, che in maglia gialloblu è cresciuto fino a maturare ed esplodere nella stagione appena conclusa, dove è stato uno dei registi e degli indiscussi protagonisti dell’Abc Solettificio Manetti, lascia Castelfiorentino per motivi di studio che lo vedranno trasferirsi a Bologna. Un saluto che nessuno avrebbe voluto, ovviamente, ma che tutti ci auguriamo possa regalare a Federico tante soddisfazioni, sia universitarie che cestistiche.

Marco Zani, dopo la sua seconda avventura castellana, ha giustamente deciso di dare priorità ad aspetti lavorativi e personali che mal si incastrano con un impegno importante come quello di proseguire il suo percorso a Castelfiorentino. Un rapporto, quello tra l’Abc e Marco, andato ben al di là degli aspetti puramente cestistici e che negli anni ha regalato tante e reciproche soddisfazioni, tanto da farne uno dei capitani storici e un castellano d’adozione.

Le strade si dividono ma la stima e l’affetto non verranno mai meno, così come resteranno indelebili i ricordi delle tante emozioni vissute insieme. A loro, dunque, un grandissimo in bocca al lupo per il futuro che li aspetta, sia dentro che fuori dal campo.

Fonte: ABC Castelfiorentino