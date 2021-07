Cambiano gli infissi alla 'Machiavelli' di Montespertoli, lavori da 300mila euro

Sono ufficialmente partiti all’inizio del mese di luglio i lavori di sostituzione degli infissi presso la Scuola primaria “Niccolò Machiavelli” nel capoluogo di Montespertoli. Il cantiere interesserà il plesso delle scuole elementari per tutta la stagione estiva e consisterà nella completa rimozione degli infissi attuali (già iniziata) e la loro sostituzione con infissi in PVC, ad alta resistenza e con profili diversi a seconda dello spazio di apertura disponibile. Nell’investimento – che complessivamente è quantificato in 300.000 euro – è inoltre compresa l’installazione di nuove tende elettrificate resistenti a raggi UV, strappi e intemperie e dotate di sensori radio sole-vento.

Si tratta, dunque, di una innovazione sostanziale, nonché di un intervento che andrà sensibilmente a migliorare la performance dell’edificio, oltre alle condizioni di vivibilità dello stesso per l’intera comunità scolastica.

La copertura economica dell’intervento è stata possibile grazie a un contributo di Regione Toscana, che ha stanziato 235.000 EURO a fronte di una copertura con soldi propri del Comune pari a 65.000 EURO.

Il cantiere sta procedendo secondo i ritmi stabiliti e proseguirà senza interruzioni per tutta l’estate in modo da non interferire con il calendario scolastico. Attualmente sono stati modificati i profili di alcune finestre al fine di garantire adeguata illuminazione agli spazi e sono in corso le procedure di rimozione degli infissi esistenti in legno, mentre la prima tranche di fornitura dei nuovi infissi è prevista entro la fine di luglio.

“Il cantiere degli infissi della scuola primaria sta procedendo bene e il Servizio Lavori Pubblici lo sta seguendo con la dovuta attenzione. Siamo consapevoli di intervenire su un immobile che ospita il servizio più importante per la comunità, cioè l’istruzione. Teniamo molto a questo intervento e siamo certi che migliorerà sensibilmente la vita degli studenti e del personale” commenta il Vice-sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Marco Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa