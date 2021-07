Per eseguire in sicurezza operazioni di cantiere, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, sulla Sp 11 'Pisana per Fucecchio', dal km 3+660 al km 4+260 circa, nei comuni di Empoli e Cerreto Guidi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 del giorno mercoledì 14 luglio 2021.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa