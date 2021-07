Macellai Fiorentini a sostegno di ANT: donati 5mila euro

Sono stati consegnati mercoledì 7 luglio presso la sede di via de’ Ginori i cinquemila euro (pari a 166 giornate di assistenza gratuita per un malato di tumore) raccolti dai macellai fiorentini grazie alla manifestazione annuale “Giornata dei Macellai” che si è tenuta lo scorso sabato 13 marzo e che ha coinvolto le macellerie di Firenze e del Valdarno fiorentino organizzata da Fondazione ANT con la collaborazione delle due associazioni di categoria Cesec Firenze e Agiva Federcarni Pontassieve. La cerimonia si è tenuta alla presenza di Stefano Secci e Luca Menoni per i macellai fiorentini, Enrico Vannini per i macellai del Valdarno e Simone Martini delegato fiorentino di ANT. Tali fondi saranno destinati a sostenere il servizio di assistenza domiciliare gratuita specialistica ai malati di tumore ed i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta avanti in tutta la Toscana. Quest’anno sono state 50 le macellerie aderenti che hanno esposto in negozio la locandina dell’evento e donato una parte dell’incasso della giornata a Fondazione ANT. Grande soddisfazione è stata espressa dal Delegato fiorentino di Fondazione ANT Simone Martini, che ha voluto ringraziare tutte le macellerie aderenti per il grande impegno profuso e tutti i clienti che anche quest’anno, nonostante la crisi economica che colpisce tutti indistintamente, non hanno fatto mancare il loro apporto: ”Siamo fieri che le due principali e storiche associazioni di categoria fiorentine del settore carne abbiano rinnovato il loro impegno in nostro favore. Quello dei macellai è una nobile professione che a Firenze gode di una antica tradizione e le cui origini sono strettamente collegate a quelle della città. Voglio ringraziare personalmente le 50 botteghe che anche in tempo di crisi non hanno voluto mancare a questa straordinaria iniziativa benefica e continuano nel tempo a sostenere i progetti di Fondazione ANT sul territorio fiorentino”.

“Sono ormai diversi anni che i macellai fiorentini - riferisce Vasco Tacconi, Gran Maestro dell’arte dei Beccai fiorentini e storica figura dell’associazione macellai - sostengono con grande impegno Fondazione ANT. Siamo molto orgogliosi di aver contribuito - prosegue - a sostenere il lavoro che ANT svolge quotidianamente a favore dei tanti sofferenti affetti da tumore”.

“Siamo felici e onorati di aver potuto aiutare in tutti questi anni il prezioso lavoro di ANT – ha dichiarato Enrico Vannini presidente dell’Associazione Agiva Federcarni Valdarno – e auguriamo che possano continuare con la stessa efficienza e dedizione di sempre”.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 7 infermieri e 4 psicologhe.

Fonte: Fondazione ANT Italia ONLUS