Morte Martina Rossi, nuovo ricorso: salta l'udienza in Cassazione

Con un nuovo ricorso l'udienza del processo per la morte di Martina Rossi, che era stata fissata per il 22 luglio in Cassazione, salta ad una data che verrà stabilita nei prossimi giorni.

Oltre al ricorso presentato dai legali di Luca Vanneschi (Qui la notizia) si è aggiunto recentemente il ricorso presentato dall'altro imputato Alessandro Albertoni. La nuova data dell'udienza sarà fissata nei prossimi giorni e si svolgerà probabilmente alla fine di agosto, nell'ultima sessione estiva.