'Obiettivo Tricolore' di Alex Zanardi ha fatto tappa a Firenze

Tappa fiorentina per gli atleti di “Obiettivo Tricolore”, la staffetta di Obiettivo 3 ideata lo scorso anno da Alex Zanardi. Ad accompagnare il gruppo, l’alpinista Simone Moro.

La ‘carovana’ è stata accolta all’ingresso dell’Unità Spinale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi dal Prof. Giulio Del Popolo e parte della sua equipe, insieme ad Andrea Vannucci, consigliere regionale e vicesegretario della Commissione 3 Tutela della Salute, Politiche Sociali e Terzo Settore, Gioia Brogi, presidente del Gruppo Sportivo Unità Spinale Firenze Onlus, Piero Amati, coordinatore delle attività sportive Gruppo Sportivo Unità Spinale.

Francesca Tagliaferri, Erika Scrivo, Fabrizio Caselli e Antonello Pizzi, gli atleti protagonisti della 31° tappa, hanno passato il testimone a Paolo Ferrali e Ilario Masini, diretti a Castiglion Fiorentino.

OBIETTIVO TRICOLORE

È la grande staffetta di Obiettivo 3. Nata da un’ida di Alex Zanardi, nella primavera del 2020 per lanciare un segnale di speranza all’Italia dopo il lockdown, riparte quest’anno con lo stesso spirito ed il motivatore è sempre e comunque Alex Zanardi. Lo sport paralimpico e gli atleti disabili vogliono continuare a fare sentire la propria voce e rappresentare un esempio concreto per quanti cercano di superare le piccole e grandi sfide della vita. Questa edizione, lunga tre settimane (dal 4 al 25 luglio), conterà su 54 tappe che attraverseranno da nord a sud 18 regioni d’Italia, grazie alla partecipazione di 70 atleti paralimpici che si passeranno di mano in mano il testimone.

Fonte: Ufficio Stampa