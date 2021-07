A Montespertoli, in via San Piero in Mercato, a causa di una grossa perdita d'acqua la strada è stata chiusa in direzione sud e il traffico deviato in un tratto a senso unico, in direzione contraria.

La Racchetta Montespertoli è intervenuta sul posto, in supporto ad Acque SpA per deviazione traffico.

Fonte: Ufficio Stampa