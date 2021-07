Referendum contro la caccia, si può firmare in Valdelsa

L'Associazione "Ora rispetto per tutti gli animali" comunica che anche in Valdelsa si può firmare per il referendum per abolire la caccia

Non basta piu' definirsi ambientalisti o adottare uno stile di vita ecosostenibile per pensare di fermare l inarrestabile distruzione dell ambiente e di tante forme di vita. Anche il Santo Padre ha lanciato con l enciclica "Laudato si'" (2015) un appello urgente mirato al rispetto e alla cura della casa comune che non si puo' piu ignorare. ORA e' il momento di fare tutti concretamente la nostra parte, cercando di fermare la caccia, questa guerra spietata a lungo considerata ingiustamente uno sport e che di sportivo non ha assolutamente niente, che porta distruzione, avvelenamento, terrore fra animali che hanno solo la colpa di voler vivere. E neanche occorre essere animalisti per essere contro a questa barbarie. E' una crescita (qualcuno l ha definita rivoluzione) culturale, un risveglio alla coscienza e ad una prospettiva per il futuro dei nostri figli che tutti possiamo e dobbiamo fare. Lo dobbiamo agli animali, a cui abbiamo tolto tutto, e lo dobbiamo ai nostri figli, che a causa di una visione spesso miope e egocentrica, non ci fa pensare a quali conseguenze andremo incontro se non agiamo ora subito tutti. ("non si può essere sani in un mondo malato"). I comuni di Gambassi, Castelfiorentino e Certaldo hanno gia' i moduli per la raccolta firme e ogni residente può apporre la propria firma, basta andare la mattina dalle 9 alle 13 anche il sabato senza appuntamento in Comune con un documento di identita'. (Montaione dalle 10 alle 13 tutti i giorni compreso il sabato). Mentre a Castelfiorentino, sabato 17, 24 e 31 ci sara' un banchino presso il mercato settimanale dove anche i non residenti potranno firmare, dalle 9 alle 12.30. I nostri volontari hanno a cuore davvero un futuro migliore per tutti. Ci auguriamo di potervi salutare e ringraziare ognuno personalmente. Insieme ce la faremo.

Associazione "Ora rispetto per tutti gli animali"