Rotary Castelfranco di Sotto-Valdarno Inferiore, Claudio Bartali è il nuovo presidente

Un commosso Daniele Campani ha consegnato collare e martelletto, venerdi scorso 9 luglio, nelle mani di Claudio Bartali, in quello che è stato molto di più di un tradizionale passaggio delle consegne.

Per la prima volta dopo oltre un anno, i soci e gli ospiti del Club hanno avuto la possibilità di rivedersi in presenza e di trascorrere con gioia questo momento di passaggio, contraddistinto da molte speranze e progetti e visto come una vera e propria rinascita delle relazioni umane e della condivisione.

L'annata rotariana, appena trascorsa, è stata, proprio come la precedente, contrassegnata dalla preoccupazione, dalle difficoltà e dal distanziamento sociale, imposti dalla pandemia in corso.

Questo ha, profondamente, cambiato la vita di tutti noi, condizionando l'associazionismo e la possibilità di stare insieme e di condividere idee, progetti ed emozioni.

Sebbene la situazione sanitaria abbia avuto negativi risvolti a livello comunicativo e relazionale, le difficoltà non hanno comunque fermato lo spirito rotariano.

Daniele Campani, il suo direttivo e tutti i soci del Club sono riusciti a portare avanti numerosi progetti ed iniziative, ricordate con foto e parole dall'ormai past president che ha ripercorso i momenti salienti e le attività più importanti della sua annata.

La serata è stata arricchita anche dalla gradita presenza di ospiti rotariani quali il past president del Club di Empoli Luca Bartali, i soci del Club Pistoia Montecatini Marino Marini, Martin Fredrich Nimbach e Santino Meoni, il Sindaco di Montopoli Valdarno, Giovanni Capecchi ed il dottor Bimbi che parteciperà al futuro service dedicato alla prevenzione del declino cognitivo senile, in collaborazione con i medici di base di Castelfranco di Sotto.

Il nuovo presidente Claudio Bartali, dopo aver salutato tutti gli ospiti presenti, ha presentato i membri del suo direttivo ed esposto le linee fondamentali del suo mandato, tra cui la volontà di condividere ogni idea, suggerimento e proposta con tutti i soci al fine di creare una squadra coesa ed unita al fine di “servire l'umanità” come insegna Paul Harris.

Bartali ha presentato i progetti internazionali del Club, come il progetto Uganda ed il progetto Madagascar, il nuovo impegno distrettuale e del Club in tema di protezione ambientale come sensibilizzato dal nuovo Presidente Internazionale Shekhar Mehta il quale ha sottolineato l’urgenza del contributo dei rotariani per accellerare il cambiamento globale verso economie più pulite e maggior protezione dell’ambiente e delle biodiversità.

Il nuovo presidente ha poi illustrato tutti i progetti ed i service che verranno portati avanti nel corso della sua annata, strettamente legati al nostro territorio di appartenenza per dare un supporto concreto alle situazioni di difficoltà, sensibilizzare i giovani e potenziare le eccellenze.

A tal proposito, nel corso della serata, Daniele Campani ha premiato il Calzaturificio Ballerina come eccellenza del nostro territorio, famoso a livello internazionale per la manufattoria nel settore della pelle.

La viva e numerosa partecipazione alla serata ha dimostrato un forte senso di appartenenza a questo giovane ma attivissimo Club, rendendo orgogliosi per l’ottimo lavoro svolto sia il past president, comunque riuscito a mantenere forte lo spirito rotariano, nel corso della pandemia, sia il presidente in carica, certo di poter contare su una grande squadra.