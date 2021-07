Si getta in Arno a San Pierino, tratto in salvo

Recuperato ancora in vita dopo il lancio dal ponte 'vecchio' di San Pierino, frazione di Fucecchio. Si tratta di un uomo che è stato recuperato dai vigili del fuoco di Empoli e dai sanitari inviati della Misericordia locale. L'uomo stava tentando di togliersi la vita, ma il gesto fortunatamente non è riuscito. In seguito è stato trasferito nell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli per ricevere cure adeguate. A dare notizia del fatto, avvenuto attorno alle 10.30, anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli in un messaggio su Facebook.

"Sono profondamente addolorato per l'episodio avvenuto questa mattina sul vecchio ponte di San Pierino dove una persona, conosciuta e sostenuta anche dai nostri servizi sociali, si è lanciata in Arno. Sono intervenuto anch'io personalmente per parlarci e dissuaderlo dal compiere quel gesto. Prontamente soccorso dai pompieri adesso si trova in ospedale cosciente ma sotto osservazione. Un grande abbraccio da tutta la comunità di Fucecchio".

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).